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Гвардиола скептически оценил перспективы Компани в Манчестер Сити

29 января 21:26 300 Читати українською
Гвардиола скептически оценил перспективы Компани в Манчестер Сити
Венсан Компани и Хосеп Гвардиола / Фото fourfourtwo

Похоже, защитнику Манчестер Сити Венсану Компани стоит начать поиски нового клуба.

"Это проблема, о которой мы должны поговорить с Венсаном. Мы не сомневаемся в его качестве, мы скучаем за ним, когда он не в состоянии играть. Он важен для нас, это – наш капитан, и на поле он дает нам дополнительные возможности.

"Мы не можем соревноваться с ними", – Гвардиола объяснил, почему Фрэнки де Йонг не стал игроком Манчестер Сити

Но реальность такова, что за последние пять лет он сыграл лишь несколько матчей", – цитирует слова наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы издание The Sun.

В течение последних нескольких сезонов 32-летнего бельгийца часто преследуют травмы.

В текущем первенстве АПЛ Компани провел 9 матчей.

Кэхилл, Маркович, Мангала и еще 7 игроков АПЛ, которым стоит сменить клуб в январе

Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Венсан Компани Венсан Компани
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