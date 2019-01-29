Гвардиола скептически оценил перспективы Компани в Манчестер Сити

Похоже, защитнику Манчестер Сити Венсану Компани стоит начать поиски нового клуба.

"Это проблема, о которой мы должны поговорить с Венсаном. Мы не сомневаемся в его качестве, мы скучаем за ним, когда он не в состоянии играть. Он важен для нас, это – наш капитан, и на поле он дает нам дополнительные возможности.

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Но реальность такова, что за последние пять лет он сыграл лишь несколько матчей", – цитирует слова наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы издание The Sun.

В течение последних нескольких сезонов 32-летнего бельгийца часто преследуют травмы.

В текущем первенстве АПЛ Компани провел 9 матчей.

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