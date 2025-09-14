Хавбек Келвин Филлипс, который не играл за Манчестер Сити с 2023 года, может получить второй шанс в команде.

Хосеп Гвардиола удивил болельщиков Манчестер Сити, решив вернуть полузащитника Келвина Филлипса в заявку команды на сезон АПЛ. Как сообщает The Telegraph, 29-летний хавбек, который считался ненужным и два года находился в забвении, может оказаться среди 25 футболистов в заявке и получить шанс в ближайшем дерби против Манчестер Юнайтед.

Филлипс присоединился к Манчестер Сити летом 2022 года из Лидса за 52 миллиона евро, но его карьера на Этихаде сложилась крайне неудачно. В дебютном сезоне он провел лишь 12 матчей, а затем отправился в аренды – сначала в Вест Хэм, где отметился неудачным стартом с удалением, а затем в Ипсвича, который в итоге вылетел из Премьер-лиги.

Прошлое лето казалось окончательным приговором для хавбека – Гвардиола публично заявлял, что стремится сократить состав и дать больше игрового времени стабильным исполнителям. Однако тренер изменил позицию, признав, что команде нужна глубина на долгий сезон, и решил вернуть Филлипса в заявку.

Несмотря на это, конкуренция в центре поля остается бешеной. Родри, Матео Ковачич и Бернарду Силва стабильно входят в старт, а дополнительную универсальность дают Фил Фоден и Рико Льюис. Филлипс должен доказать, что может снова стать энергичным и жестким опорником, каким был в составе Лидса и сборной Англии на Евро-2020.

