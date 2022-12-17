"Сейчас у нас 4-5 футболистов. Нам придется подождать и посмотреть, в каком состоянии вернутся другие. Но у нас просто нет игроков, потому что большие мозги футбола составили это расписание. У нас дальше матч с Ливерпулем 22 декабря.

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Некоторые игроки возвращаются сейчас, другие – в течение нескольких дней. Шаг за шагом они снова присоединятся к своим одноклубникам. Аке, Ляпорт и Родри возвращаются, а затем игроки сборных Англии и Португалии. Мы все очень рады за Альвареса. Он сыграет в финале чемпионата мира, отдохнет несколько дней и вернется к нам", – отметил Гвардиола в комментарии на официальном сайте Манчестер Сіті.

Ранее Гвардиола шутил, что в очном противостоянии с Ливерпулем ему и Юргену Клоппу наставникам придется выйти на поле, поскольку некоторые игроки просто не успеют вернуться в расположение клуба.

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