Наставник "горожан" подождет с усилением состава команды до летнего окна.

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"Мы не будем подписывать никакие соглашения во время зимнего трансферного рынка. Мы еще не обсуждали это с клубом, но будем заканчивать сезон с теми игроками, которые у нас есть сейчас", – цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, после 19 туров Манчестер Сити идет вторым в таблице АПЛ, однако "горожане" имеют матч в запасе и шанс забрать лидерство у соседей из Юнайтед.

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