Гвардиола считает, что Манчестер Сити осуществляет великую миссию в современном футболе

Главный тренер "горожан" поделился философским взглядом на значение своей команды для спорта.

"Я не собираюсь думать о том, сколько очков нам нужно набрать, чтобы стать чемпионами, или о возможной победе Ливерпуля, или о нашей победе. Сейчас только второй тур. Я тоже зритель, и я в восторге от нашей игры. С моего первого дня здесь мы надеялись играть так, как мы сыграли в матче с Тоттенхэмом.

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Думаю, мы облагораживаем этот спорт. Мы отдаем должное людям, которые платят за просмотр нашей игры. Они видят, что мы честно играем для публики. И наибольшее чего бы я хотел – чтобы все осталось так же, когда закончится мой этап здесь.

В первом сезоне и особенно в последних двух, мы были невероятной командой. Невероятной", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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