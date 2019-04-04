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Гвардиола считает, что Манчестер Сити не станет чемпионом при одном условии

17:31 162 Читати українською
Гвардиола считает, что Манчестер Сити не станет чемпионом при одном условии
Хосеп Гвардиола / фото из соцсетей

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от окончания сезона.

"У нас есть ощущение, что мы не станем чемпионами, если потеряем очки. Пока не знаю, в каком состоянии наша команда подойдет к следующей игре, но против Кардиффа мы должны были забивать больше мячей. Немного жаль, что у нас этого не получилось", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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К слову, за 6 туров до окончания чемпионата Англии Манчестер Сити имеет в активе 80 очков, Ливерпуль отстает на 1 зачетный пунт и идет на втором месте.

Гвардиола: Почему мы должны выиграть 4 трофеи, если ни одной английской команде этого не удавалось?

Заметим, что команда Хосепа Гвардиолы – действующий чемпион Англии, в то время как Ливерпуль в последний раз одержал чемпионство в далеком 1990-м году.

Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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