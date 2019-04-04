Гвардиола считает, что Манчестер Сити не станет чемпионом при одном условии

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от окончания сезона.

"У нас есть ощущение, что мы не станем чемпионами, если потеряем очки. Пока не знаю, в каком состоянии наша команда подойдет к следующей игре, но против Кардиффа мы должны были забивать больше мячей. Немного жаль, что у нас этого не получилось", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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К слову, за 6 туров до окончания чемпионата Англии Манчестер Сити имеет в активе 80 очков, Ливерпуль отстает на 1 зачетный пунт и идет на втором месте.

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Заметим, что команда Хосепа Гвардиолы – действующий чемпион Англии, в то время как Ливерпуль в последний раз одержал чемпионство в далеком 1990-м году.