– Вы ожидали, что вам в 2014 году предложат должность главного тренера Вердера?

– К тому времени уже были предпосылки, что мне могут предложить эту должность. Дело в том, что вторая команда, которой я руководил, демонстрировала красивый, качественный футбол. На наши игры ходили люди. На стадион, который вмещал две тысячи зрителей, приходило две с половиной, три тысячи болельщиков.

Хавбек сборной Украины продлил контракт с претендентом на Бундеслигу – он начинал во Львове

А поскольку первая и вторая команды Вердера – это одна структура, то когда мне сказали, что я главный в первой команде, то я просто поменял кабинеты. Из одной комнаты вышел – в другую зашел. Игроки у меня поменялись, все остальное осталось. В тренерский штаб я взял всех тех, кто со мной работал во второй команде. Буквально через два дня нам надо было играть на Кубок, а дальше чемпионат, где у нас была очень сложная ситуация.

– Что самое сложное в тренерской профессии?

– Работать под давлением. Когда что-то не складывается, а от тебя требуют результат. Тем более сейчас, когда в мире хорошо развиты социальные сети и все наружу вытекает. Раньше, чтобы что-то прочитать, ты должен был пойти в киоск, купить газеты, прийти домой, налить себе кофе, сесть и почитать. А сейчас ты только глаза открыл, взял в руки телефон – и все новости уже перед тобой. И ты читаешь весь этот бред, за который, как правило, никто не ответит.

Вот с этим всем тренерам очень трудно работать. Тем более когда у тебя что-то не получается. А это же спорт. Здесь у кого-то что-то хорошо, а у другого – нет. Раньше говорили, что деньги в футбол не играют. Так вот, сейчас именно деньги играют в футбол. У кого больше денег, у того больше возможностей покупать качественных игроков и делать хорошую команду. Чем у тебя больше влияния, тем больше возможностей.

– Проигрыши Баварии 0:6, 0:5 – это самый тяжелый момент во время работы в Вердере?

– 0:6, 0:5 – это реальность, в которой находился тогда Вердер. За два года работы в Бремене перед игрой ни разу у меня не было ощущения, что моя команда лучше любого соперника. В итоге это и привело к тому, что через год или два, Вердер вылетел во Вторую лигу. Это состояние и возможности Вердера в Бундеслиге. Мало было у клуба денег – это первое, что я могу сказать. Поверьте, когда мы проигрывали 0:6 лидеру, нас не так ругали, как когда мы проигрывали своим конкурентам. Вот что было важным. А то, что проиграли Баварии во главе с Анчелотти 0:6, или 0:5 во главе с Гвардиолой, то у мюнхенцев по сравнению с нами были другие задачи – выиграть Лигу чемпионов, взять три титула за сезон. Это то давление, которое испытывала на себе Бавария.

Гвардиола сбежал из Германии, потому что не мог выдержать этого давления. Помню, он как-то сказал мне, что в Германии на него СМИ оказывают большее давление, чем в Испании. И это при том, что Гвардиола выигрывал все. Поэтому если ты тренер одного из клубов пяти топ-чемпионатов, пусть то будет Гвардиола, Анчелотти или Скрипник, ты в любом случае будешь чувствовать это давление на себе, – сказал Скрипник в интервью Українському футболу.

Напомним, украинский специалист работал в структуре Вердера с 2004-го по 2016-й годы. С октября 2014-го по сентябрь 2016-го возглавлял главную команду бременцев.

Максимов, Ворскла і косметичний ремонт – Динамо може відправити десант зі своїм бомбардиром-рекордсменом