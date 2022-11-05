На днях Ибрагимович сделал провокационное заявление по поводу Холанда и его перспектив в команде испанца. "Да, Эрлинг уже сейчас напоминает лучших форвардов прошлого поколения. Дальше все зависит от эго Гвардиолы. Позволит ли он Холанду стать больше, чем он сам", – сказал Ибра. Журналисты попросили Гвардиолу оценить эту фразу, и тренер Ман Сити прибег к самоиронии.

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"Златан прав, абсолютно. В этом клубе, в этой команде мое эго выше любого другого человека, каждого игрока. Мне очень не нравится, когда Эрлинг забивает три мяча и все хайлайты вокруг него. Я так завидую! Честно, я так завидую!

Я даже сказал Холанду больше не забивать, иначе газеты не будут говорить обо мне и только обо мне. Он прав, Ибрагимович отлично меня знает. Возможно, так он сможет написать еще одну книгу", – цитирует Гвардиолу Goal.

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