Наставник Ман Сити Хосеп Гвардола был вынужден оправдываться из-за своих чрезмерных эмоций после первого гола против Ливерпуля (4:1).

– Выглядело, будто вы празднуете прямо перед лицом Цимикаса. Между вами не было никаких споров перед этим?

– Да ну.

Гвардиола дерзко праздновал гол перед носом игроков Ливерпуля – один "предатель" присоединился к тренеру Ман Сити

– Это все попало в трансляцию...

– Мне очень жаль. Я праздновал со своим сыном, находившимся на трибунах. Я подошел и спросил его: "Это был хороший гол или нет?". Вот и все, так что простите.

– Это определенное неуважение...

– Вы действительно так думаете? Это неуважение?

– Думаю, немного да.

– Хорошо, я извиняюсь. Мне очень жаль.

"I'm so sorry."



Pep Guardiola did NOT like a journalist accusing him of a lack of respect pic.twitter.com/InEoxn4vj1 — BBC Sport (@BBCSport) April 1, 2023

Напомним, Ман Сити пропустил первым, но затем перевернул матч и разгромил Ливерпуль. Гвардиола очень бурно праздновал гол перед носом запасных "красных", которые разминались рядом.

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