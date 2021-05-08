"Зинченко много боролся, чтобы быть здесь. Его можно было отдать в аренду или продать, но он сказал: "Нет, я хочу бороться, чтобы быть здесь". Это много значит.

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Он играет не на своей позиции, но никогда не жаловался. И он не ошибается. Когда вы ему что-то говорите, он немедленно реагирует. Он всегда сосредоточен. Мы не забываем, что на позиции левого защитника он противостоял Салаху, Рашфорду, Ди Марие. Это самые сильные оппоненты, но Зинченко не ошибается.

С мячом он действует безупречно, но в защитной линии из четырех футболистов главное – не ошибаться. Алекс заслуживает играть", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Напомним, Зинченко присоединился к Манчестер Сити летом 2016 года. Вместе с командой украинец завоевал уже девять трофеев и может пополнить свою коллекцию еще несколькими наградами – Сити вышел в финал Лиги чемпионов, финал Кубка английской лиги и находится в шаге от завоевания чемпионских медалей АПЛ. В текущем сезоне Александр провел за "горожан" 28 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 20 млн евро.

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