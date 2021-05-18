На праздновании чемпионства в ресторане Гвардиола очень эмоционально себя вел, позволив себе закурить сигару, сообщает твиттер-аккаунт Man City Report.

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Кроме этого, специалист вместе с одним из сотрудников спел песню Don't Look Back in Anger группы Oasis. Интересно, что сам Гвардиола довольно скупо описал празднование: "Если вы устраиваете большую вечеринку, то они обычно скучнее, чем та, что была в прошлый вторник. Мы немного выпили, танцевали, много обнимались, вспоминали, как было хорошо. Затем в 23:30 прибыло 15 пицц, и ​​это был лучший момент ночи. Я не был в идеальном состоянии, чтобы решить, какая из них лучшая, – но все они были очень хорошими", – приводит слова Пепа GiveMeSport.

Отметим, что Манчестер Сити досрочно оформил чемпионство в АПЛ и завоевал Кубок Лиги. Команда Гвардиолы может добыть и трофей Лиги чемпионов – финал с Челси состоится 29 мая.

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