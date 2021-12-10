Рулевой Манчестер Сити Хосеп Гвардиола дал понять, что сейчас ему не до обсуждений трансферных планов.

Испанец резко оборвал попытки журналистов расспросить о потенциальном переходе Эрлинга Холанда.

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"Следующий вопрос. Даже не спрашивайте меня о таком – отвечать я не буду", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, другими претендентами на Эрлинга Холанда называют Реал, Баварию и Барселону. Летом якобы активируется клаусула, предполагающая выкуп бомбардира Борусии Д за 75 млн евро.

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