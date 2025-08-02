Пеп Гвардиола и его жена Кристина Серра готовятся официально завершить долгий раздел своей совместной жизни.

Как сообщает The Sun, пара решила расстаться после более чем тридцати лет отношений. Ожидается, что соглашение о разводе будет подписано в ближайшие недели после процесса, который будет проходить с большой осторожностью и сотрудничеством обеих сторон.

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С декабря прошлого года Пеп и Кристина пытаются добиться внесудебного урегулирования отношений. Они решили доверить дело одному адвокату, который представляет их интересы, и выбрали подход, основанный на взаимном уважении и спокойном контроле над ситуацией.

Весной сообщалось, что Гвардиола и Серра решили дать браку второй шанс. Однако, очевидно, идиллия длилась недолго.

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