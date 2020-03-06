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Гвардиола рассыпался в комплиментах Манчестер Юнайтед перед манкунианским дерби

19:23 53 Читати українською
Гвардиола рассыпался в комплиментах Манчестер Юнайтед перед манкунианским дерби
Хосеп Гвардиола / Фото из открытых источников

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от выездной встречи 29-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед.

 

"Не согласен, что Юнайтед только защищается. В последних матчах они были невероятно агрессивны. Думаю, так же будет проходить наша встреча на Олд Траффорд. Они планируют обороняться, а мы – много контролировать мяч.

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В некоторых матчах они защищаются, но в последнее время я вижу, что они действуют агрессивно. Считаю, что Манчестер Юнайтед – сильная и прекрасная команда. У меня всегда хорошие мысли о Юнайтед, я уважаю этот клуб.

Это дерби всегда проходит по-особенному. Конечно, в этом сезоне другая ситуация, поскольку мы боремся за второе место, а не за чемпионский титул. В конце концов, у Юнайтед тоже важная задача – попасть в Лигу чемпионов", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, манкунианское дерби состоится 8 марта на стадионе Олд Траффорд. Начало встречи в 18:30 по киевскому времени.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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