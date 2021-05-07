"Я всегда говорил, что победа в английской Премьер-лиге – главная цель сезона. Для клуба важнее квалифицироваться ежегодно в Лигу чемпионов с финансовой точки зрения. У нас осталось четыре игры, нам нужно победить в одной, и завтра мы постараемся стать чемпионами.

Челси – Реал Мадрид – 2:0 – видео голов и обзор матча

У меня, правда, нет ни одной мысли о финале, весь мой фокус направлен на ближайшую игру. Когда наступит время решающей игры в Лиге чемпионов, тогда центр внимания будет на ней.

Люди говорят, что команда, прошедшая Боруссии из Дортмунда и Менхенгладбаха, будет играть в финале Лиги чемпионов. Но нужно уметь играть на полную с каждым соперником.

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Челси не похож ни на одну команду. Поэтому мы не можем моделировать ситуацию матча с ними в других играх", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Сити.

Напомним, на Зинченко и Ко ждут два поединка с Челси – в рамках 35-го тура АПЛ и финале Лиги чемпионов.

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