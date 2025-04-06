"Решение было принято клубом. Клуб это клуб. Мною, Чики (Бегиристайном) и клубом. Вот в чем дело. Манчестер Сити должен двигаться дальше. Повторить такие показатели будет трудно, но мы должны найти другие качества. Посмотрим, как команда закончит сезон. Он единственный игрок, чей контракт заканчивается. Остальные игроки имеют контракт, мы еще не решили, что делать.

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Клуб дал все Кевину Де Брюйне, но он дал все нам. Будет так приятно вспоминать эти многие годы, это невозможно забыть. И хорошие моменты, и даже плохие, – цитирует Гвардиолу City Xtra.

Напомним, Кевин де Брюйне выступает за "горожан" с лета 2015 года после того, как он был приобретен за 76 миллионов евро у немецкого Вольфсбурга. Вместе с командой бельгиец добыл 18 трофеев, среди них 6 чемпионств в АПЛ и один кубок Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне 33-летний игрок провел 31 матч за Сити, забил 4 гола и отдал 7 ассистов.

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