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Гвардиола рассказал, когда Сане сможет вернуться на поле – игрок травмировался еще в начале сезона

12:56 55 Читати українською
Гвардиола рассказал, когда Сане сможет вернуться на поле – игрок травмировался еще в начале сезона
Лерой Сане и Хосеп Гвардиола / Reuters

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал реабилитацию Лероя Сане и назвал приблизительную дату возвращения игрока.

"Когда у вас травма, из-за которой вы не играете полгода, вам нужно восстановить темп, ритм, уверенность. Это требует времени. Травма колена не похожа на растяжение лодыжки или мышечное повреждение. Восстановление после такого повреждения – очень сложный и длительный процесс.

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Операция прошла идеально, Лерой восстанавливается невероятно хорошо и уже тренируется с нами. Но может пройти еще даже несколько недель, прежде чем он сможет играть. Сейчас я не знаю, сколько точно он будет восстанавливаться, мы увидим его состояние перед матчами с Лестером в чемпионате или Реалом в Лиге чемпионов", – цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, Лерой получил тяжелую травму еще 4 августа в поединке против Ливерпуля, и с тех пор находится в лазарете.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Лерой Сане Лерой Сане
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