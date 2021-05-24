"Наверное, я открою секрет. Кажется, он близок к согласованию контракта с клубом моего сердца – с Барселоной.

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Он будет играть вместе с Месси – с лучшим футболистом всех времен. Уверен, ему это понравится. Наверное, с ним Барселона станет сильнее", – цитирует Гвардиолу Marca. Пеп возглавлял "блаугранас" с 2008 по 2012 год.

Напомним, Серхио присоединился к Манчестер Сити в 2011-м. С тех пор аргентинский форвард сыграл в голубой футболке 389 матчей. Именно Барселону все авторитетные СМИ называют следующим клубом Агуэро.

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