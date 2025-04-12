Португальская Бенфика планирует вернуть в состав команды Бернарду Силву из Манчестер Сити, сообщает A Bola.

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После провального сезона 2024/25 Пеп Гвардиола планирует существенно освежить полузащиту "горожан". Вслед за Кевином де Брюйне клуб может распрощаться с Бернарду Силвой.

30-летним игроком не первый год интересовалась Барселона, но теперь на него появился еще один претендент – Бенфика, за которую выступает Анатолий Трубин. Бернарду Силва является воспитанником лиссабонского клуба и рассматривает возвращение в родную команду.

Добавим, что в текущем сезоне Силва сыграл в 41 матче за Манчестер Сити, забив 3 гола и сделав 4 ассиста.

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