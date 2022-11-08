Перед поединком Кубка лиги против Челси у Гвардиолы спросили о возможном усилении команды в зимнее трансферное окно – в частности, подписании футболистов, которые заявят о себе на ЧМ-2022. Наставник сразу развеял все слухи, несмотря на недавнюю информацию о рекордных доходах Манчестер Сити (более 40 миллионов фунтов за сезон 2021/22).

Манчестер Сити отчитался о рекордном годовом заработке в своей истории

"Не ждите от нас активного трансферного окна. Я доволен тем составом, который у меня есть. Зимой он останется неизменным, Ман Сити не собирается делать никаких приобретений", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

В настоящее время Манчестер Сити занимает второе место в АПЛ. Отставание действующих чемпионов от Арсенала составляет 2 пункта. Также "горожане" продолжают борьбу в Лиге чемпионов – в 1/8 финала соперником подопечных Гвардиолы станет РБ Лейпциг.

Привычки Абрамовича никуда не исчезли, МЮ стал "спонсором", только 2 клуба бросили вызов АПЛ – топ-10 трансферов лета