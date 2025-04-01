Норвежец получил травму в матче против Борнмута Ильи Забарного и покинул стадион на костылях. Ожидалось, что до конца сезона Холанд сможет восстановиться.

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"Подобные вещи случаются иногда, иначе не будет в конце сезона. После такого количества травм мне жаль травмированных, и Холанда также. Надеемся, он как можно быстрее выздоровеет и вернется в команду. Мне сказали, что Эрлинг будет отсутствовать от пяти до семи недель, так что его восстановление может затянуться до конца сезона и клубного чемпионата мира.

У нас нет другого игрока с его качествами, мы это знаем. Но нам придется адаптироваться. На протяжении нескольких лет мы играли в атаке по-разному, в зависимости от качеств игроков. Мы найдем решение. Цифры Холанда исключительные. Он наша главная сила, с его голевым чувством", – цитирует Гвардиолу AS.

К слову, норвежец в текущем сезоне отыграл за Манчестер Сити в 40 матчах во всех турнирах. В активе Холанда 30 голов и четыре результативные передачи.

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