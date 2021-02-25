Наставник "горожан" иронично отреагировал на победу своих подопечных в первой части дуэли 1/8 ЛЧ против Боруссии М.

Напомним, Ман Сити переиграл Боруссию из Менхенгладбаха в первом поединке 1/8 финала ЛЧ. Эта победа стала для команды Гвардиолы 19-й подряд во всех турнирах.

Боруссия М – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча

"У нас есть много денег, чтобы приобрести качественных футболистов. Без них Манчестер Сити не мог бы достичь такой серии. Мы всегда побеждаем благодаря деньгам, это действительно так. В команде собраны фантастические игроки, которые хорошо ладят между собой. В коллективе отличная атмосфера. ребята просто выходят на поле и думают, что смогут выиграть.

Теперь следующей нашей целью является Вест Хэм. Это все, о чем я сейчас думаю. До ответного матча против Боруссии еще 3 недели, а люди уже спрашивают об этой игре", – цитирует испанца Mundo Deportivo.

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