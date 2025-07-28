“С некоторыми игроками у меня бывали конфликты, но я понимаю, что в каждом человеке есть частичка человечности, даже если сегодня это не всегда заметно.

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Это не кажется очевидным из-за того, что происходит в Украине или Палестине – из-за нехватки человечности во всех нас. Из-за того, что мы даже пальцем не пошевелим, чтобы что-то сделать в ответ на трагедию, которая происходит совсем рядом, в трех-четырех часах отсюда, пока мы просто играем.

Раньше это тоже было – Первая мировая война, Вторая мировая. Но тогда не было возможности это показать, все скрывалось. А теперь мы видим это вживую по телевидению, и все равно не реагируем, ничего не делаем, чтобы решить проблему", – цитирует Гвардиолу GQ España.

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