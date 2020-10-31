"Мы играли очень хорошо. Нам не удалось реализовать свои моменты. 16 ударов, восемь в ворота – против Шеффилда это много. Соперник был терпеливым, но у них был один момент, и все. Мы провели третью игру за 7 дней, все на выезде, это требует усилий. Ребята хорошо отреагировали.

Пушка Уокера в видеообзоре матча Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити

Я рад голу Уокера, но не только этому. Он стал гораздо лучше понимать, что от него требуется, где располагаться в обороне. Он фанат Шеффилд Юнайтед, любит этот клуб, но гол был для него важным", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Добавим, что в нынешнем сезоне Уокер провел уже 10 матчей за Манчестер Сити, а гол в ворота Шеффилда стал его первым результативным действием. Ранее в прессе появлялась информация о недовольстве Гвардиолы игрой 30-летнего защитника.

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