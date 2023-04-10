"Чтобы достичь уровня Криштиана и Месси, нужно много работать. Они никогда не были травмированы. Эрлинг так высок. Он огромен. Поэтому он нуждается в уходе со стороны физиотерапевтов. Но с тех пор, как я с ним познакомился, у него правильно мышление в правильном положении.

"Если бы я так ударил, то попал бы в больницу": где Брюйне высоко оценил фантастический гол Холанда

Он живет, чтобы быть профессионалом и соревноваться. Я вижу его реакцию, когда он не забивает даже на тренировках. Но он разочарован в течение пяти минут, затем возвращается и выполняет работу. Он давит на себя, как Месси и Роналду. Когда он не забивает два-три гола, он говорит: "В чем проблема, в чем проблема?" В его возрасте цифры невероятны. Вы видите, сколько игр Эрлинг сыграл за свою профессиональную карьеру, и вы сравниваете голы, которые он забил за это время, с Месси и Криштиану, это очень похоже.

Я считаю, что Месси является более полноценным игроком. Он может играть где угодно, потому что понимает игру. Криштиану и Холанд похожи на машину. Я считаю, что футбол стал лучше благодаря Криштиану и Месси из-за того, что они сделали для этого бизнеса, соревнуясь за большие клубы. Эрлинга всего 22 года, и забивает в сложнейшей лиге мира. Я могу это говорить, потому что я тренировал в других лигах", – прокомментировал Гвардиола в интервью.

Напомним, что в текущем сезоне Холанд забил 30 голов в 27 матчах АПЛ. В Лиге чемпионов он отличился 10 раз в шести матчах.

Ман Сити разбил аутсайдера АПЛ и увеличил давление на Зинченко – Холанд шедеврально вернулся, Де Брюйне творит историю