Отчетный матч стал 700-м в тренерской карьере Хосепа Гвардиолы. Интересно, что каталонский специалист в этой встрече не провел ни одной замены. По данным Opta, это произошло впервые за 416 матчей работы Гвардиолы главным тренером в матчах национальных чемпионатов (с Барселоной, Баварией и Манчестер Сити).

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Как сообщает Marca, за эти семьсот матчей у команд Гвардиолы 507 побед, 111 ничьих и 82 поражения. В этих встречах его команды забили 1766 голов, а также 573 раза доставали мяч из собственных ворот.

Напомним, Гвардиола вместе с коллегой из Ливерпуля Юргеном Клоппом активно выражает недовольство тем, что АПЛ не позволяет командам делать по пять замен в матче. Оба специалиста считают, из-за сложного календаря и пандемию коронавируса клубы имеют право на такое количество замен, что позволит им уменьшить количество травмированных.