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Гвардиола пролил свет на будущее Гарсии в Манчестере

18:37 - Читати українською
Гвардиола пролил свет на будущее Гарсии в Манчестере
Эрик Гарсия в матче против Вулверхэмптона / Фото из открытых источников

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о будущем защитника Эрика Гарсии.

"Эрик сказал нам, что не хочет продлевать свой контракт с Сити. У него есть еще один год, а после этого он не хочет продолжать сотрудничество. Мы бы этого хотели, но он не хочет. Мы думаем, что он хочет играть в другом месте", – цитирует слова Гвардиолы официальный Твиттер "горожан".

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Ранее сообщалось, что Гарсия может перейти в Барселону за грандиозным обменом: Сити получит фулбэка Нелсона Семеду, а каталонцы – Гарсию и Жоау Канселу.

Напомним, контракт Гарсии из Сити действует до 2021 года. В завершившемся сезоне 19-летний испанец провел за клуб из Манчестера 13 поединков в АПЛ, результативным действиями не отличался.

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Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Хосеп Гвардиола АПЛ Эрик Эрик Гарсия
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