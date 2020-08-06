Гвардиола пролил свет на будущее Гарсии в Манчестере

"Эрик сказал нам, что не хочет продлевать свой контракт с Сити. У него есть еще один год, а после этого он не хочет продолжать сотрудничество. Мы бы этого хотели, но он не хочет. Мы думаем, что он хочет играть в другом месте", – цитирует слова Гвардиолы официальный Твиттер "горожан".

Манчестер Сити официально подписал Аке

Ранее сообщалось, что Гарсия может перейти в Барселону за грандиозным обменом: Сити получит фулбэка Нелсона Семеду, а каталонцы – Гарсию и Жоау Канселу.

Напомним, контракт Гарсии из Сити действует до 2021 года. В завершившемся сезоне 19-летний испанец провел за клуб из Манчестера 13 поединков в АПЛ, результативным действиями не отличался.

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