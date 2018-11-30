Гвардиола прокомментировал желание полузащитника Манчестер Сити перейти в Реал

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола объяснил, почему молодые футболисты часто хотят покинуть команду.

"Случай с Брахимом прост. Мы хотим сохранить его. Мы хотим продолжить его контракт на четыре или пять лет. Мы делаем абсолютно все для того, чтобы он остался здесь. Но все находится в его руках. Думаю, если он не хочет оставаться , он должен уйти. Это просто.

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Рынок – это рынок. Я был в Барселоне, когда Сеск Фабрегас ушел в Арсенал. Подобное всегда происходит.

Что мы можем сделать, это хорошо работать и говорить с семьями игроков. Мы не врем им, мы говорим им правду о том, насколько сложно находится в некоторых ситуациях.

Сколько 18-ти или 19-летних игроков играют каждые выходные в больших клубах? Возможно, один – Килиан Мбаппе. Других, я не нахожу.

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Давид Силва, например, уехал в Эйбар, когда он был молодым. Мы должны говорить с ними о процессе. Возможно, в других клубах они будут играть, возможно, нет. Посмотрим", – цитирует Гвардиолу FourFourTwo.