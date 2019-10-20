Гвардиола прокомментировал уверенную победу Манчестер Сити над Кристал Пэлас

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подытожил выступление своей команды в матче 9 тура АПЛ против Кристал Пэлас.
"Мы, как всегда, сыграли хорошо. Команда создала много моментов. К сожалению, не сумели реализовать большинство из них, но главное – добыли три очка после перерыва на матчи сборных.
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Кажется, Кристал Пэлас лишь на одно очко отставал от нас, у этой команды прекрасный сезон. Голкипер много раз их спасал, и я бы хотел, чтобы мы действовали более безжалостно.
Надеюсь, мы сможем оттолкнуться от этой игры и продолжить выступать на высоком уровне", – сказал Гвардиола в комментарии Sky Sports.
Напомним, что в матче против "орлов" украинец Александр Зинченко не попал даже в заявку Манчестер Сити.
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