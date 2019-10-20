Гвардиола прокомментировал уверенную победу Манчестер Сити над Кристал Пэлас

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подытожил выступление своей команды в матче 9 тура АПЛ против Кристал Пэлас.

"Мы, как всегда, сыграли хорошо. Команда создала много моментов. К сожалению, не сумели реализовать большинство из них, но главное – добыли три очка после перерыва на матчи сборных.

Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча

Кажется, Кристал Пэлас лишь на одно очко отставал от нас, у этой команды прекрасный сезон. Голкипер много раз их спасал, и я бы хотел, чтобы мы действовали более безжалостно.

Надеюсь, мы сможем оттолкнуться от этой игры и продолжить выступать на высоком уровне", – сказал Гвардиола в комментарии Sky Sports.

Напомним, что в матче против "орлов" украинец Александр Зинченко не попал даже в заявку Манчестер Сити.

Манчестер Сити без Зинченко спокойно победил Кристал Пэлас и приблизился к Ливерпулю