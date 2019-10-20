toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КРИСТАЛ ПЭЛАС - МАНЧЕСТЕР СИТИ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ЛАЦИО - АТАЛАНТА МАЛЬОРКА - РЕАЛ МАДРИД

Гвардиола прокомментировал уверенную победу Манчестер Сити над Кристал Пэлас

06:00 20 Читати українською
Гвардиола прокомментировал уверенную победу Манчестер Сити над Кристал Пэлас
Хосеп Гвардиола / Reuters

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подытожил выступление своей команды в матче 9 тура АПЛ против Кристал Пэлас.

 
Габриэл Жезус 39’
Давид Силва 41’
39’ Габриэл Жезус
41’ Давид Силва

"Мы, как всегда, сыграли хорошо. Команда создала много моментов. К сожалению, не сумели реализовать большинство из них, но главное – добыли три очка после перерыва на матчи сборных.

Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча

Кажется, Кристал Пэлас лишь на одно очко отставал от нас, у этой команды прекрасный сезон. Голкипер много раз их спасал, и я бы хотел, чтобы мы действовали более безжалостно.

Надеюсь, мы сможем оттолкнуться от этой игры и продолжить выступать на высоком уровне", – сказал Гвардиола в комментарии Sky Sports.

Напомним, что в матче против "орлов" украинец Александр Зинченко не попал даже в заявку Манчестер Сити.

Манчестер Сити без Зинченко спокойно победил Кристал Пэлас и приблизился к Ливерпулю

blog_ava
Три игрока сборной Украины входят в топ-100 рейтинга УЕФА
19 октября
834
Теги
Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
46
мин
Манчестер Юнайтед
18:30
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук