Гвардиола прокомментировал сенсационное поражение от Вулверхэмптона

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола после поражения от Вулверхэмптона (0:2) в матче 8 тура АПЛ заявил, что сегодня был не день его команды.

"Мы провели не лучшую игру. У нас было много моментов, чтобы забить, но это был плохой день для Манчестер Сити, и мы проиграли.

Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 0:2 – видео голов и обзор матча

Мы не выполнили работу хорошо. Мы – команда, играющая специфическим способом, но сегодня был не наш день.

Когда ты выигрываешь игру, думаешь о следующей. Сейчас будет пауза на матчи сборных, потом мы возвращаемся и будем готовиться к следующему поединку", – цитирует Гвардиолу BBC Sport.

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