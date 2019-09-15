Гвардиола прокомментировал сенсационное поражение Манчестер Сити от Норвича

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола спокойно воспринял фиаско своих подопечных в матче с Норвичем (2:3) в рамках 5-го тура АПЛ.

"Это был хороший матч. Соперник находился перед нашими воротами всего лишь три или четыре раза. В то же время я знаю, на что мы способны. Люблю своих игроков, и для меня большая честь быть с ними.

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Люди не должны ожидать, что мы всегда будем побеждать или набирать сто очков. Наша команда восстановится и вернется.

Обычно я считаю, сколько моментов они создают. Не думаю, что у них было много шансов забить. Такое иногда случается.

Связка защитников Стоунз – Отаменди? Они много играют вместе. Они наши центральные защитники. Такое случается", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Несмотря на поражение, Манчестер Сити продолжает занимать второе место, отставая на 5 очков от Ливерпуля. Норвич – 12-й.

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