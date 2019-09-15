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Гвардиола прокомментировал сенсационное поражение Манчестер Сити от Норвича

00:12 18 Читати українською
Гвардиола прокомментировал сенсационное поражение Манчестер Сити от Норвича
Хосеп Гвардиола / Sky Sports

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола спокойно воспринял фиаско своих подопечных в матче с Норвичем (2:3) в рамках 5-го тура АПЛ.

18’ Кенни Маклин
29’ Тод Кантвелл
50’ Теему Пуккі
 
Серхио Агуэро 45’
Родриго Эрнандес 88’
18’ Кенни Маклин
29’ Тод Кантвелл
45’ Серхио Агуэро
50’ Теему Пуккі
88’ Родриго Эрнандес

"Это был хороший матч. Соперник находился перед нашими воротами всего лишь три или четыре раза. В то же время я знаю, на что мы способны. Люблю своих игроков, и для меня большая честь быть с ними.

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Люди не должны ожидать, что мы всегда будем побеждать или набирать сто очков. Наша команда восстановится и вернется.

Обычно я считаю, сколько моментов они создают. Не думаю, что у них было много шансов забить. Такое иногда случается.

Связка защитников Стоунз – Отаменди? Они много играют вместе. Они наши центральные защитники. Такое случается", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Несмотря на поражение, Манчестер Сити продолжает занимать второе место, отставая на 5 очков от Ливерпуля. Норвич – 12-й.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Норвич - Манчестер Сити
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