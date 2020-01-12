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Гвардиола прокомментировал разгром Астон Виллы с теннисным счетом

12 января 22:18 272 Читати українською
Гвардиола прокомментировал разгром Астон Виллы с теннисным счетом
Хосеп Гвардиола / Reuters

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола оценил выступление своих подопечных в матче 22 тура АПЛ против Астон Виллы (6:1).

90+1’ Анвар Эль-Гази
 
Рияд Марез 18’
Рияд Марез 24’
Серхио Агуэро 28’
Габриэл Жезус 45+1’
Серхио Агуэро 57’
Серхио Агуэро 81’
18’ Рияд Марез
24’ Рияд Марез
28’ Серхио Агуэро
45+1’ Габриэл Жезус
57’ Серхио Агуэро
81’ Серхио Агуэро
90+1’ Анвар Эль-Гази

"Это было хорошее выступление. Мы контролировали все передвижения соперника, а наши прорывы действительно были хорошими. Это – замечательный результат.

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Серхио Агуэро – легенда, и легенды засияли сегодня. Тьерри Анри – один из самых невероятных игроков в этой лиге, и он будет горд, что Серхио – тот парень, который побил его рекорд.

Мы теряли очки в начале сезона – возможно, мы не были слишком сосредоточены, но даже в проигранных матчах мы создали моменты. Теперь мы вторые в таблице, хотя долго были ниже, поэтому мы попробуем сохранить эту позицию", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, Манчестер Сити уступает лидеру таблицы Ливерпулю 14 пунктов, у "красных" есть одна игра в запасе.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Астон Вилла - Манчестер Сити Серхио Агуэро Серхио Агуэро
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