Гвардиола прокомментировал разгром Астон Виллы с теннисным счетом

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола оценил выступление своих подопечных в матче 22 тура АПЛ против Астон Виллы (6:1).

"Это было хорошее выступление. Мы контролировали все передвижения соперника, а наши прорывы действительно были хорошими. Это – замечательный результат.

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Серхио Агуэро – легенда, и легенды засияли сегодня. Тьерри Анри – один из самых невероятных игроков в этой лиге, и он будет горд, что Серхио – тот парень, который побил его рекорд.

Мы теряли очки в начале сезона – возможно, мы не были слишком сосредоточены, но даже в проигранных матчах мы создали моменты. Теперь мы вторые в таблице, хотя долго были ниже, поэтому мы попробуем сохранить эту позицию", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, Манчестер Сити уступает лидеру таблицы Ливерпулю 14 пунктов, у "красных" есть одна игра в запасе.

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