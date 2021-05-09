"Напряженная игра, в целом мы выступили хорошо. Мы не использовали шанс забить с пенальти в конце первого тайма. Как бить, решал Агуэро. Это прерогатива того, кто бьет. Он решил бить именно так, добавить тут нечего.

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Пенальти в конце надо было ставить. Вот и все. Такое случается, это футбол. В следующий раз мы постараемся реализовать свой удар с точки. Это все, что я могу сказать. Я видел повтор – это пенальти.

Челси – топ-команда, но мы играли лучше. Все складывалось хорошо, но они забили в конце. Через 21 день мы снова встретимся в финале Лиги чемпионов. Мы используем сегодняшний матч, как урок. Сити намерен набрать очки, необходимые для завоевания чемпионства", – цитирует Гвардиолу BBC.

К слову, финал самого престижного турнира Европы состоится 29 мая. В нем сойдутся команды Гвардиолы и Тухеля.

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