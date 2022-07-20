"Мне очень жаль Le Parisien, но это неправда. Мне жаль их, потому что информация, которую они распространили, была неправдивой. Такое впечатление, что Манчестер Сити каждый сезон покупал 150 игроков. Это выглядит так, будто нам интересны все игроки по всему миру. Вы знаете, что это ложь.

Манчестер Сити отказался подобрать Неймара – ПСЖ стремился выменять звезду "горожан"

Неймар – невероятный игрок и, судя по имеющейся у меня информации, невероятно приятный парень. Так что оставьте его в покое, позвольте ему проявить свой огромный талант в Париже вместе с Месси и всеми их большими звездами", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, новый спортивный директор ПСЖ хотел бы избавиться от Неймара. Следовательно, в прессе все чаще появляются слухи о возможном новом клубе бразильца.

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