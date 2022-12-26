"Это была типичная игра в Boxing Day. Было приятно наблюдать за таким матчем и завоевать три очка. Мы продолжаем. Качество наших игроков позволяет создавать достаточно моментов для голов. Ни один менеджер и тактика не сработают без качества исполнителей.

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Это было удивительно. Даже при 4:0 в первом тайме они каждый раз доходили до нашей трети и представляли опасность. Они часто меняли позиции и также обладают достаточным качеством. Они мастера своего дела, контратак.

Лестер действительно был близко, игра была так опасна. Впрочем, мы хорошо играли и во второй половине. Рубен Диаш был менее агрессивен, поскольку у него осталась одна желтая до дисквалификации. Поэтому он был осторожнее. Игра не закончилась на 4:0. В итоге стандарты помогли нам выиграть", – цитирует Гвардиолу ВВС.

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