Джейми О'Хара, который в свое время выступал за Тоттенхэм, считает именно Пепа Гвардиолу главным виновником поражения Манчестер Сити в финале ЛЧ 2020/21.

Манчестер Сити уступил Челси в финале Лиги чемпионов, хотя считался фаворитом финала. По мнению английского хавбека Джейми О'Хары, который завершил карьеру в 2019 году, именно Гвардиола перемудрил с выбором состава, что стало главной причиной неудачи "горожан".

"Я не мог поверить в то, что увидел. Это была одна из худших игр Манчестер Сити за длительное время. Катастрофа Пепа Гвардиолы, который провалился со стартовым составом. Не могу поверить, что в такой значимый момент он так поступил.

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Челси играл блестяще, а Гвардиола ничего не сделал. Как можно было не выпустить ни одного опорника? Если бы Вернер забил все, что имел, то счет был бы 3 0 еще до перерыва. А Стерлинг в основе? Он в ужасной форме, а появился с первых минут. Фоден, который весь сезон невероятно играл на фланге атаки, почему-то вышел в центре.

Все видели, что Челси превосходит Сити. Нужно было немедленно выпустить Фернандиньо, ведь это скала Манчестер Сити. Посмотрите, что делал Канте в составе Челси. А вот Стоунз с Диашем провели худший матч сезона.

В перерыве Пеп показал себя высокомерным. Он должен был поднять руки и сказать: "Я все неправильно понял, мы все еще в игре, мне нужно сейчас же выпустить Фернандиньо и разобраться". Он ждал до 64-й минуты, чтобы изменить ситуацию, но этот Челси сложно взломать за полчаса – нужно больше времени. Гвардиола должен уйти в раздевалку и попросить прощения у каждого игрока. Именно он проиграл для Манчестер Сити финал Лиги чемпионов", – цитирует О'Хару Talksport.

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