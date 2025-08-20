По информации The Athletic, Галатасарай проявляет интерес к швейцарскому защитнику Манчестер Сити Мануэлю Аканджи, а также продолжает обсуждать возможность трансфера голкипера Эдерсона.

Манчестер Сити затягивает уход звезды – Гвардиола четко определился с ценой

В начале лета Галатасарай также рассматривал вариант с Илкаем Гюндоганом, однако немец решил остаться на Этихаде. Теперь целью турецкой команды стал 30-летний центрбек Мануэль Аканджи.

В стартовом матче АПЛ против Вулверхэмптона (4:0) Аканджи остался на скамейке запасных – Хосеп Гвардиола отдал предпочтение Джону Стоунзу и Рубену Диашу. Кроме того, конкуренцию ему составляют Абдукодир Хусанов и Натан Аке. После игры наставник Ман Сити прямо заявил, что удерживать столь раздутую обойму футболистов "не является здоровым".

Аканджи выступает за Манчестер Сити с 2022 года после перехода из Боруссии Д. За это время он провел 136 матчей во всех турнирах. Контракт швейцарца с клубом действует еще два года.

