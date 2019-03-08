Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в феврале

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола получил награду лучшему менеджеру месяца английского чемпионата.

Пеп Гвардиола стал лучшим тренером февраля в английской Премьер-лиге. Его команда выиграла все 4 матча с общим счетом 12:1 и вернулась на вершину турнирной таблицы. Также стоит отметить, что Манчестер Сити выиграл свои поединки в Кубке Англии, Кубке лиги и Лиге чемпионов.

Агуэро – лучший игрок февраля в АПЛ

Для испанского специалиста это уже шестая награда лучшему менеджеру месяца в АПЛ. Правда, 5 предыдущих он получил еще в 2017 году.