Гвардиола признался, когда Де Брюйне вернется на поле после тяжелой травмы

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне продолжает восстанавливаться от травмы.

"У Кевина была серьезная травма колена. Когда так долго не выходишь на поле в связи с травмой колена, это может повлиять на другие кости. Он пока не чувствует себя полностью готовым.

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Врачи команды сказали мне, что Кевин будет готов вернуться к партнерам после международного перерыва", – цитирует Гвардиолы L'Equipe.

В текущем сезоне де Брюйне из-за травм провел лишь 14 матчей АПЛ, в которых отметился голом и ассистом.

После 30-ти туров АПЛ Манчестер Сити лидирует в турнирной таблице, оторвавшись от Ливерпуля на одно очко.

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