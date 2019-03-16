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Гвардиола признался, когда Де Брюйне вернется на поле после тяжелой травмы

09:31 59 Читати українською
Гвардиола признался, когда Де Брюйне вернется на поле после тяжелой травмы
Кевин де Брюйне / Фото talkSPORT

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне продолжает восстанавливаться от травмы.

"У Кевина была серьезная травма колена. Когда так долго не выходишь на поле в связи с травмой колена, это может повлиять на другие кости. Он пока не чувствует себя полностью готовым.

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Врачи команды сказали мне, что Кевин будет готов вернуться к партнерам после международного перерыва", – цитирует Гвардиолы L'Equipe.

В текущем сезоне де Брюйне из-за травм провел лишь 14 матчей АПЛ, в которых отметился голом и ассистом.

После 30-ти туров АПЛ Манчестер Сити лидирует в турнирной таблице, оторвавшись от Ливерпуля на одно очко.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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