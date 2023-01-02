"На поле выходят 11 игроков. Мы не можем выпустить 13 футболистов. Каждый раз мне трудно выбирать. При любых раскладах кто-то из топ-игроков не будет играть. В последнее время, когда я становлюсь старше, я преимущественно обращаю внимание на язык тела – на тренировках и так далее.

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Нельзя играть хорошо, когда ты несчастлив. Иногда я выбираю футболистов, основываясь на их текущем настроении. Этот фактор является одним из важнейших в составе, поскольку благодаря ему знаю, насколько они хороши в настоящее время. Иногда ряд игроков не в хорошем состоянии, поэтому выбирать становится труднее", – поделился Гвардиола в комментарии Manchester Evening News.

Заметим, что Манчестер Сити занимает второе место в АПЛ, имея 36 очков. Турнирную таблицу возглавляет Арсенал, опережающий "горожан" на 7 пунктов.

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