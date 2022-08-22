"Хорошая еда, хороший отдых. Говорят, что в его новой квартире хорошая кровать. Ничего особенного. Важно то, что у него пока нет микротравм. В прошлом сезоне он часто не мог отыграть 90 минут по каким-то пустякам.

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С момента его прибытия физиотерапевты и врачи проделали невероятную работу, чтобы избежать травм. Сейчас он проводит одну игру за неделю, поэтому все хорошо. Но я готовлюсь к временам, когда матчи будут каждые 3 дня. Если не будет играть Эрлинг, то я буду давать шанс Хулиану Альваресу", – цитирует Гвардиолу Goal.

Добавим, что норвежец очень ярко начал карьеру в АПЛ – 3 гола и один ассист в 3 матчах.

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