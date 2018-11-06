Гвардиола признался, что всегда мечтал тренировать в АПЛ

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал, что мечтал возглавлять команду с чемпионата Англии.

"Мне повезло оказаться в Англии. От маленького мальчика и до молодого тренера я мечтал оказаться в АПЛ и поработать здесь. Моя мечта осуществилась.

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Я хочу разделить эту награду со всей семьей Манчестер Сити, потому что понимаю, что Сити – бренд. Знаю, люди говорят, что у нас много денег, и это правда, но это не отменяет того факта, что я работаю с невероятными людьми, и мне посчастливилось быть здесь", – передает слова Гвардиолы Mirror.

Отметим, в прошлом сезоне "горожане" под руководством Гвардиолы триумфовали в английской Премьер-лиге. Команда умудрилась набрать более 100 очков после 38 туров.

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