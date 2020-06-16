Гвардиола признался, что Манчестер Сити не готов к рестарту АПЛ

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от возобновления сезона в чемпионате Англии.

"Завтра мы увидим уровень команды и что мы можем улучшить. У всех команд было всего три недели на подготовку. Все пострадали во время этой ситуации – лично и экономически, и мы должны адаптироваться. Мы готовы провести один матч, но к играм раз в три-четыре дня не готовы. Придется проводить ротацию и использовать всех футболистов. Игроки находятся в хорошем физическом состоянии.

Манчестер Сити готов организовать Ливерпулю чемпионский коридор на своем стадионе

Я с нетерпением жду возможности вновь увидеть Микеля – одного из самых приятных людей, которых я когда-либо встречал. Мы знаем друг друга, и он знает все о нас. Артета сыграл невероятно важную роль в наших последних успехах. Он помог нам стать теми, кто мы есть. Если честно, пока мыслей о матче с Реалом в Лиге чемпионов нет. Сейчас я думаю только об Арсенале. А потом надо подумать над тем, как восстановиться, чтобы провести матч с Бернли", – цитирует Гвардиолу пресс-служба Манчестер Сити.

Напомним, матч 28-го тура АПЛ между Манчестер Сити и Арсеналом состоится 17 июня. Этот поединок станет первым для обеих команд после возобновления сезона. Сейчас "горожане" имеют в своем активе 57 очков и занимают второе место в турнирной таблице. У Арсенала 40 зачетных пунктов и только девятая строчка.

Чемпіонський іспит Баварії, дуель учителя та учня в Манчестері та Римська битва Роналду за трофей: топ-5 матчів мідвіку