Гвардиола признался, что часто защищает Ливерпуль в спорах со своими детьми

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал, как его семья активно дискутирует о борьбе за титул АПЛ.

"Мои сын и дочь всегда говорят, что Ливерпулю повезло, когда он вырывает победу на последних минутах. Я им отвечаю, что это не так.

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Ливерпулю неоднократно удавалось сделать это и в прошлом, и в нынешнем сезоне благодаря невероятной способности сражаться до самого конца. Поэтому я напоминаю об этом не только своим детям, но и футболистам – это не просто фарт. Например, то, что было против Лестера с пенальти на 94-й минуте – это просто вау", – цитирует Гвардиолу MEN.

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Напомним, после 11 туров Ливерпуль уверенно возглавляет турнирную таблицу АПЛ – в активе "красных" 31 очко, что на шесть больше, чем у Манчестер Сити.