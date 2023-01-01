"Стать чемпионами сложно. Когда много выиграешь, справляться с разными ситуациями легче. Но, с другой стороны, от тебя всегда ждут побед.

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Арсенал пока играет блестяще и лучше нас. Они давно не были на вершине и хотят укрепиться среди лучших. Но я вижу целеустремленность и с нашей стороны. Мы близки Арсеналу. Разрыв не 15 или 20 очков. Я хотел бы быть ближе, но это не такое большое расстояние", – цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, после 16 сыгранных туров именно Арсенал удерживает лидерство в АПЛ. Команда Александра Зинченко на 7 очков опережает ближайшего преследователя, каким является именно Манчестер Сити. Подопечные Гвардиолы выигрывали чемпионат 4 раза за последние 5 лет.

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