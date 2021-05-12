За годы работы за пределами родного дома Хосеп Гвардиола сохранил любовь к Каталонии. Наставник английского Манчестер Сити обзавелся элитной недвижимостью в автономии.

Испанский специалист приобрел имение в престижном районе Педральбес за 10 млн евро, сообщает Chronicle Global.

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Сделка купли-продажи с богатым россиянином была закрыта еще 12 февраля. Изменения в реестр недвижимого имущества были внесены уже в марте. Новым владельцем дома, некогда принадлежавшем легенде сборной Мексики Рафе Маркесу, стала компания Гвардиолы и его жены Кристины Серры. Площадь особняка, с которого открывается живописный вид на город, составляет 741 квадратный метр. В свою очередь общая площадь имения – 2114 "квадратов".

К слову, покупка элитной недвижимости на родине усилила слухи о возможном возвращении Гвардиолы в Барселону после работы с Ман Сити. Контракт тренера с "горожанами" действует до лета 2023-го.

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