Новым ассистентом испанца станет 42-летний Энцо Мареска, утверждает инсайдер Николо Скира.

Гвардиола потерял ценного помощника – тренер, который был учителем Пепа, покинул Манчестер Сити ради сольной карьеры

На днях стало известно, что тренерский штаб Ман Сити покидает Хуанма Лильо, который возобновит самостоятельную карьеру. Гвардиола решил пригласить знакомого специалиста. Мареска возглавлял молодежную команду Ман Сити в сезоне 2020/21 и выиграл чемпионат Англии. Потом был опыт в Парме, но не слишком удачный.

Напомним, в прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл только чемпионат Англии, а в Лиге чемпионов вылетел на стадии полуфинала.

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