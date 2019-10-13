Гвардиола при первой возможности купит защитника за 100 миллионов, – экс-форвард Ливерпуля

Бывший нападающий Ливерпуля Джон Олдридж убежден, что зимой Манчестер Сити будет готов выложить огромную сумму на подписание нового центрального защитника.

"Учитывая, что в этом сезоне сыграно только 8 игр, было бы бессмысленно говорить, что гонка за титул завершилась. Однако нельзя отрицать, что в Манчестер Сити появились слабые места, которых не было в прошлом сезоне.

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Их поражение от Вулверхэмптона и Норвича показали, что оборона команды сейчас не в лучшем состоянии. И я не думаю, что возвращение Стоунз решит все проблемы Гвардиолы.

Гвардиола сказал, что он не будет тратить больших денег этой зимой, но я уверен, что он при первой возможности отдаст 100 миллионов фунтов за центрального защитника", – цитирует Олдриджа goal.com.

Напомним, после травм Джона Стоунза и Эмерика Ляпорта, в последнее время в центре защиты Манчестер Сити выходили Фернандиньо и Николас Отаменди.

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