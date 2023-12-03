"Мы выиграли много трофеев, но на будущее мы и вы, болельщики, должны понимать, что это исключение. Это ненормально выигрывать требл, ненормально выигрывать пять розыгрышей АПЛ за шесть лет. Игрокам нужно продолжать получать от этого удовольствие, но иногда наступают плохие моменты. Они будут в этом сезоне и следующем, следующем, следующем. Вы должны быть рядом.

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И я почти уверен, что фанаты будут с нами. Потому что это клуб, который пришел с Мэйн Роуд, часто находился в середине таблицы и даже не претендовал на титул. Но болельщики были с клубом все время", – цитирует Гвардиолу The Guardian.

Манчестер Сити уже не сможет забрать все трофеи этого сезона, поскольку отдал Суперкубок Англии Арсеналу, а из Кубка лиги вылетел от Ньюкасла.

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