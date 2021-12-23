"Если игроки и менеджеры соберутся вместе и устроят что-то вроде протеста... Просто словами ничего не решить. УЕФА, ФИФА, Премьер-лига, телевидение – для них бизнес важнее благополучия футболистов. Простой пример – пять замен. Назовите мне хоть один аргумент против этого. Только здесь такого правила нет, но мы должны обсудить это.

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Вероятно, настанет момент, когда мы скажем – все, мы не играем, пока проблема не будет решена. Возможно, нам нужна забастовка, чтобы привлечь внимание людей. Надо находить компромисс с телевизионщиками, с АПЛ, но здоровье игроков всегда должно быть приоритетом", – сказал Гвардиолу MEN.

Напомним, ряд клубов АПЛ испытывают большие проблемы с больными коронавирусом, но об остановке сезона пока речь не идет. Также приближается безумный праздничный график, когда матчи проходят каждые 2-3 дня.

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